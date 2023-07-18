Прокурор просит приговорить к 17 годам военного ВСУ, убившего мирного жителя в ДНР

Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Гособвинитель просит суд приговорить военнослужащего Вооруженных сил Украины Антона Чередника, который обвиняется в насилии над гражданскими, к 17 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из Южного окружного военного суда, где во вторник начались прения сторон по делу.

"Вина подсудимого полностью доказана. <…> Ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, часть срока отбывать в тюрьме. <…> Прошу признать Чередника виновным <...> назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - сказал прокурор.

В ходе заседания во вторник судья объявил перерыв до 9 августа, Череднику предоставят последнее слово.

Ранее адвокат Чередника Владимир Бакулов сообщал журналистам, что в рамках судебного процесса проходят восемь свидетелей обвинения и трое потерпевших. Ранее сообщалось, что Чередник признал вину по ч. 1. ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Военнослужащего ВСУ обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

В июне 2022 года СК сообщил, что Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявлено обвинение. По данным ведомства, 27 марта Чередник в поселке Мирный города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.