Суд приговорил к 8,5 года бывшего подмосковного следователя за получение взятки

По данным следствия, в 2018 году осужденная совместно с другим фигурантом дела получила взятку в размере 2,5 млн рублей за активизацию розыска похищенного имущества в рамках расследования уголовного дела

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Московской области Светлану Фесинец по делу о получении взятки. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Светлана Фесинец признана виновной в совершении преступления ("Получение взятки в особо крупном размере"), ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 290 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Осужденной запрещено занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, в 2018 году Фесинец совместно с другим фигурантом дела получила взятку в размере 2,5 млн рублей от потерпевшего за активизацию розыска похищенного имущества в рамках расследования уголовного дела.