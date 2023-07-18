В Твери на парковке из-за прорыва трубопровода получили повреждения около 20 автомобилей

Проводится проверка

ТВЕРЬ, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Московского района Твери организовала проверку по факту прорыва во вторник трубопровода на улице Коминтерна, в результате чего около 20 автомобилей получили различные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"Организована проверка по факту прорыва трубопровода у дома 95 по улице Коминтерна в Твери, эксплуатируемого ООО "Тверская генерация". Предварительно установлено, что на парковке, расположенной в 15 м от этого дома, в момент проведения ресурсоснабжающей организацией гидравлических испытаний прорвало трубу горячей воды, в результате чего повреждены около 20 автомобилей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в автомобилях частично выбиты стекла, повреждено лакокрасочное покрытие, от большого давления воды образовались вмятины.

При проведении проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц. Собственную проверку по данному факту также организовали в региональном следственном управлении СК России.

В пресс-службе "Тверской генерации" добавили, что инцидент произошел на парковке возле холдинга "Афанасий". "Въезд и парковка автотранспорта, где произошло повреждение теплотрассы, не соответствуют режиму эксплуатации теплосетей, то есть расположение данной парковки не было согласовано холдингом с ресурсоснабжающей компанией", - сказали в пресс-службе.

В организации уточнили, что холдинг был уведомлен о проводимых гидравлических испытаниях и работах на данном участке теплосетей, но, считают в "Тверской генерации", меры по уборке автомобилей вблизи теплотрассы предприняты не были.