В Малгобеке ввели режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения

По словам мэра города Муссы Галаева, новые насосы и двигатель для восстановления подачи воды уже заказали

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. В Малгобеке в Ингушетии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия в населенном пункте водоснабжения, сообщил мэр города в Telegram-канале администрации Малгобека Мусса Галаев.

"Сегодня мы объявили чрезвычайную ситуацию, у нас уже третий день город остался без воды. Подвоз воды организован, хотя я считаю, что этих мер недостаточно, мы создаем людям неудобства. А вся причина заключается в том, что на водозаборе №2 в сельском поселении Вежарий-Юрт в пятницу вечером вышел из строя один насос, и 6:00 следующего дня вышел из строя второй насос", - сказал Галаев.

По его словам, власти города уже заказали новые насосы и двигатель для восстановления подачи воды.

"Двигатель тоже у нас вышел из строя, износ у них уже 100%. Хотелось бы успокоить жителей города и принести свои извинения. Пока заказанные нами насосы и двигатель привезут в регион, мы хотим отремонтировать и временно запустить старые насосы, когда придут новые насосы и их установит, я думаю, дальше проблем у нас не будет", - добавил мэр.

В Малгобеке проживают более 37,3 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС по региону, днем температура воздуха в республике достигает +34 градусов, вечером до +19.