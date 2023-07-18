18 июля, 20:05
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей в Старомихайловке при обстреле со стороны ВСУ

По данным представительства республики в СЦКК, это мужчина и женщина 1975 и 1984 года рождения

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили ранения в поселке городского типа Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны ВС Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В Старомихайловке ранен мужчина 1975 года рождения <…>, ранена женщина 1984 года рождения", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о гибели двух и ранении трех человек в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских военных. 

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