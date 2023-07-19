В семи областях Украины снова объявляли воздушную тревогу

Сообщалось о серии взрывов в Одессе, Черноморске Одесской области и других городах страны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена утром в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях, свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревогах поступили в 06:41 мск. Ночью в этих регионах также действовала воздушная тревога.

Кроме того, сирены работали в Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Таким образом, режим тревоги действовал в десяти регионах.

Ночью на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. В 00:05 мск ее объявили в Киеве и Киевской области. Затем в течение шести минут в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская области. К 01:01 мск зона действия тревоги распространилась на Винницкую, Николаевскую и Одесскую области, но сирены перестали звучать в Киеве.

Первый сигнал об отбое поступил в 02:35 мск в Николаевской области. Примерно через час тревогу отменили в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. К 05:07 мск предупреждения перестали действовать в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, но в красной зоне оказались Житомирская, Ровненская, Хмельницкая области, а также Киев.

Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске Одесской области. Также взрывы произошли в Киеве, Харькове, подконтрольном украинским властям Запорожье, Киевской и Днепропетровской областях.

Около 7:24 мск объявленную в десяти регионах Украины тревогу отменили.

В новость внесены изменения (7:25 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.