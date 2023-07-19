19 июля, 06:38,
обновлено 19 июля, 07:16
Военная операция на Украине

На Херсонщине рассказали об уничтожении более 40 бойцов ВСУ в районе Антоновского моста

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По данным экстренных служб региона, военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на берег

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Артиллерия ВС РФ ночью уничтожила более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

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Об этом сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.

"Военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его данным, на этом же направлении в районе Херсона и Антоновки уничтожены три 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом, склад с горюче-смазочными материалами в населенном пункте Львово, а также пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового. Украинские войска потеряли 35 человек убитыми, еще 12 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В островной зоне в районе Кизомыса уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на каховском направлении - три позиции ВСУ около Дудчан, Червонного маяка и Змеевки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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