Суд в сентябре продолжит рассмотрение иска к экс-проектировщику метро в Красноярске

Следующее заседание пройдет 5 сентября

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил из-за ходатайства сторон рассмотрение иска краевого транспортного управления к Красноярскому тресту инженерно-строительных изысканий ("Красноярск ТИСИЗ"), разрабатывавшего проект красноярского метро, о расторжении контракта и взыскании более 678 млн рублей. Суд вернется к рассмотрению дела 5 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебное заседание отложено на 5 сентября. Все стороны заявили ходатайства об отложении судебного разбирательства, которые судом были удовлетворены", - сообщили в пресс-службе.

В августе прошлого года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро. В конце октября транспортное управление обратилось в суд с требованиями о расторжении контракта и взыскании средств с треста.

Согласно материалам дела, краевое транспортное управление, которое является заказчиком проекта метро, требует взыскать с треста 526 млн рублей за нарушение условий контракта, 141 млн рублей неустойки и убытки в размере 11 млн рублей. По мнению истца, до 20 декабря 2019 года трест должен был получить положительное заключение государственной экспертизы на строительство метро, но, по данным на конец сентября, этого сделано не было.

В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее были задержаны и арестованы экс-руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. Позднее Митволь и Димитров были переведены под домашний арест.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделялось 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.