В Крыму заявили, что инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена

Председатель Государственного совета региона Владимир Константинов добавил, что взрывы на полигоне продолжаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры за пределами войскового полигона в Крыму, где происходит пожар, по предварительным данным, не повреждены. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Мы внимательно мониторим эту ситуацию, и пока ничего об этом неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о том, есть ли повреждения инфраструктуры за пределами полигона.

Он также сообщил, что взрывы на горящем войсковом полигоне продолжаются.

По словам Константинова, эвакуация людей из-за пожара , предварительно, не продлится дольше двух дней.

Он также сообщил, что эвакуированных в ПВР жителей обеспечили всем необходимым.

"Подготовлены места для эвакуации, есть волонтеры, всех достаточно, всем все необходимое предоставлено. <…> По опыту, который у нас имеется, день-два, это не длительная эвакуация. Места эвакуированных в поселки под охраной полиции [находятся], эвакуировать есть куда, <…> все быстро организовано", - сказал он.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в поселке Первомайское на базе средней школы развернут ПВР, предположительно, в нем находятся около 500 человек, они размещены в учебных классах. Люди обеспечены водой и горячим питанием. По их словам, эвакуация прошла организовано, примерно в течение часа-полутора. Жителей ближайших к ЧП сел вывезли на автобусах, те, кто не захотел эвакуироваться, остались дома.