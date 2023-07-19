В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 10:16 мск тревогу объявили в Сумской области. Через полчаса она распространилась на Харьковскую область.

Ночью воздушная тревога охватила большую часть территории Украины. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске Одесской области. Также взрывы произошли в Киеве, Кропивницком (ранее - Кировоград), Харькове, подконтрольном украинским властям городе Запорожье, а также в Днепропетровской и Киевской областях.