Суд признал геноцидом массовые убийства населения Смоленской области в годы ВОВ

СК отметил, что одним из наиболее пострадавших районов региона был Дорогобужский

ТАСС, 19 июля. Смоленский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков против мирного населения во время оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

"В Смоленской области суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза, подготовленное по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, СК собрал доказательственную базу совершения геноцида в годы войны на территории Смоленской области. "СК России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Смоленской области в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года. Жертвами нацистов в Смоленской области стали десятки тысяч невинных людей. Немецко-фашистские захватчики и их пособники разрушали здания, памятники и скульптуры, преследуя цель уничтожить любые напоминания о русской культуре", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одним из наиболее пострадавших районов Смоленской области был Дорогобужский. Так, в Дорогобуже находился дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В июле 1942 года все инвалиды под предлогом эвакуации были вывезены и расстреляны.

"В марте 1943 года, когда линия фронта приблизилась к городу, гитлеровцы варварски подорвали дорогобужские храмы, а при отступлении немецкими войсками был подожжен и сам Дорогобуж. Наряду с пленными в концлагерях содержались тысячи мирных жителей Смоленской области. Больные, раненые, старики, женщины и дети, неспособные работать, ежедневно расстреливались. Из-за нечеловеческих условий многие узники умирали от голода и болезней. В ходе расследования получены многочисленные доказательства, ставшие очередными подтверждениями злодеяний фашистов на территории Смоленской области", - сказали в СК.

Комментарий официального представителя СК России Светланы Петренко © СК России/ ТАСС

Помимо проведения допросов свидетелей и потерпевших, а также изучения архивных материалов, следователями СК были назначены судебно-медицинские экспертизы останков, обнаруженных при проведении раскопок. Выводы экспертов стали еще одним подтверждением гибели мирных граждан в результате массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны, а также целенаправленного уничтожения нацистскими карателями и их пособниками населения Советского Союза.