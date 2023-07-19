В Новосибирске экс-глава научного центра "Вектор" оспорил увольнение в суде

Рината Максютова уволили по статье 192 Трудового кодекса РФ в связи с утратой доверия

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший директор "ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора под Новосибирском Ринат Максютов, уволенный в связи с утратой доверия, оспорил данное решение в суде. Первое слушание состоялось в среду, следует из картотеки Новосибирского районного суда.

Максютов на сайте Новосибирского районного суда указан истцом по делу в категории "Споры, возникающие из трудовых отношений - трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): - дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе - иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе". В качестве ответчика выступает Роспотребнадзор. Иск поступил 16 июня.

По итогу первого заседания, прошедшего 19 июля, Новосибирский районный суд перенес дальнейшее слушание в другой суд. В пресс-службе управления судебного департамента ТАСС не уточнили, в какой именно.

Максютов уволен по статье 192 Трудового кодекса РФ в связи с утратой доверия. Приказ подписан в мае текущего года главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Максютов принимал участие в разработке антиковидной вакцины "Эпиваккорона", работал в "Векторе" с 2003 года.

На место Максютова был назначен доктор биологических наук Александр Агафонов, занимавший ранее должность заместителя директора.