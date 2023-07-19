В Саратове маршрутка врезалась в забор

Пять человек госпитализировали

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Маршрутная "Газель" въехала в забор в Саратове. По предварительным данным, госпитализированы пять человек, сообщили в Госавтоинспекции города в среду.

"Мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем "Газель" маршрута №41, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - забор. <…> По предварительным данным, в лечебное учреждение доставлены пять человек", - сообщили в ведомстве, уточнив, что водитель не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 19:43 (18:43 мск ) на улице Депутатской.