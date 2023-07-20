Житель Донецка получил 5,5 года колонии за участие в группировке ИГ в Сирии

По данным управления ФСБ по ДНР, Артур Сулейманов в 2014 году через Украину прибыл в Сирию, где вступил в подразделение организации "Абу Адам"

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Житель Донецка приговорен к 5,5 года лишения свободы за участие в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении ФСБ по ДНР.

"Сулейманов Артур Ибрагимович, житель Донецка, приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за участие в запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ", - сообщили в ФСБ.

По данным управления, Сулейманов в 2014 году через Украину прибыл в Сирию, где вступил в подразделение ИГ "Абу Адам", которое базировалось в городе Манбидж. Затем он вернулся в ДНР. По месту его жительства была обнаружена взрывчатка и экстремистская литература. "Он дал подробные показания о противоправной деятельности других членов преступной организации", - добавили в ФСБ.