В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

Среди них есть младенец

САРАТОВ, 20 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок, пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Гагаринском районе Саратова. Об этом в четверг сообщили в Госавтоинспекции города.

"Произошло столкновение двух автомобилей - микроавтобуса Honda под управлением мужчины 1953 года рождения и автомобиля Ford Focus под управлением водителя-женщины 1992 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение направлены оба водителя, пассажиры Ford Focus - мужчина и ребенок [возрастом] три месяца", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел в 19:16 (18:16 мск) у села Шевыревка на 271-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.