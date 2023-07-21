В Красноярском крае экс-замминистра подозревают в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, по указанию Юлия Воронова бывший руководитель лесной охраны Игорь Баранов фиктивно устроил на должность госинспектора по охране леса

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Красноярского края и бывшего руководителя краевого учреждения "Лесная охрана" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывших заместителя министра природных ресурсов и экологии Красноярского края и руководителя КГКУ "Лесная охрана". В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в СК.

В ведомстве не сообщили фамилии подозреваемых.

Как сообщил ТАСС собеседник в правоохранительных органах, фигурантами дела являются экс-замминистра Юлия Воронова и бывший руководитель лесной охраны Игорь Баранов.

По версии следствия, Баранов по указанию Вороновой фиктивно устроил на должность госинспектора по охране леса. Фактически же мужчина работал на базе отдыха, принадлежащей семье Вороновой. Всего мужчина проработал фиктивно на должности госинспектора с 2016 по 2020 год и ему выплатили 1,2 млн рублей.