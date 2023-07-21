СМИ: в Берлине 120 полицейских ищут сбежавшую львицу

По данным телерадиокомпании WDR, поисковая операция велась и ночью

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. На юге Берлина 120 полицейских продолжают искать львицу, которую видели свободно разгуливающей в среду вечером. Об этом сообщила радиостанция RBB со ссылкой на источники в столичной полиции.

Как сообщает телерадиокомпания WDR, поисковая операция велась и ночью, более 200 сотрудников германской полиции искали животное с применением вертолетов, дронов, бронеавтомобиля и камер ночного видения.

По ее данным, в ночь с четверга на пятницу полицейские прочесывали лес в южном предместье германской столицы, общине Кляйнмахнов. Планируется, что утром к поискам подключится "команда профессиональных следопытов".

В четверг Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии предупредило жителей Берлина об опасности нападения со стороны дикого зверя, предположительно львицы. Полиция призывает избегать лесных массивов на южной окраине столицы - в районах Целендорф и Кляйнмахнов. О свободно передвигающемся по столице хищнике стало известно благодаря очевидцам, которым удалось заснять видео с крупной дикой кошкой, преследующей и убивающей кабана. Каким образом зверь оказался в Берлине, пока непонятно. В Берлине есть два зоопарка, но они о сбежавших хищниках не сообщали. В операции по поиску животного, которая проводится с вечера среды, уже были задействованы вертолеты, дроны, бронеавтомобиль и камеры ночного видения.

Вместе с тем некоторые высказывают сомнения, что на видео попала именно львица. "Я, конечно, верю очевидцам и коллегам из полиции, что они действительно видели этого зверя. Однако она [львица] не может просто так исчезнуть, все животные оставляют следы. Бросается в глаза тот факт, что даже на месте, где хищник попал на видео, не найдено ни одного его следа", - приводит телерадиокомпания слова эксперта по дикой природе Дерка Элерта.