МИД Китая прокомментировал взрывы у генконсульства КНР в Одессе

Официальный представитель ведомства Мао Нин сообщила, что в некоторых окнах были выбиты стекла, частично пострадали стены здания

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти продолжат поддерживать контакты со сторонами конфликта на Украине и примут меры для обеспечения безопасности своих граждан. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя взрывы у генконсульства КНР в Одессе.

"Китай продолжит поддерживать контакты с соответствующими сторонами. Мы примем все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность организаций и граждан КНР на Украине", - сообщила она на брифинге.

По данным МИД Китая, около здания китайской дипмиссии в Одессе 20 июля произошло несколько взрывов. В некоторых окнах были выбиты стекла, частично пострадали стены. Никто из сотрудников генконсульства КНР не пострадал.