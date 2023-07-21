В Петербурге при ЧП с катером погиб пассажир

В Финском заливе судно село на мель и частично ушло под воду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге катер "Карвер-41" частично ушел под воду, один пассажир погиб, сообщили ТАСС в правоохранительных органах в пятницу.

"Один упавший в воду человек скончался, всего на борту было пять пассажиров", - рассказали в органах.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с подтоплением катера инициировала проверку. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Финском заливе катер сел на мель и начал тонуть. Судно частично ушло под воду.