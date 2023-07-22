В Екатеринбурге водитель протаранил автомобиль ДПС, уходя от погони

Его задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Водителя автомобиля, которого утром в субботу преследовали в Екатеринбурге сотрудники полиции, задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции города.

"Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос об обстоятельствах инцидента. Подробностей происшедшего в ведомстве не уточнили.

22 июля местные СМИ опубликовали видео очевидцев инцидента, на которых сотрудники полиции преследуют автомобиль Porsche Cayenne. На видео водитель, уходя от погони, таранит автомобиль ДПС, слышны звуки выстрелов.