22 июля, 09:08

В Москве два человека пострадали в ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга

По предварительным данным, водитель Haval был пьян

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Такси столкнулось с автомобилем каршеринга на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщила в субботу столичная прокуратура.

"Утром на внешней стороне ТТК 22-летний водитель автомобиля Haval, двигался по встречной полосе движения, совершил столкновение с автомобилем такси. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Haval и пассажирка такси 1983 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель иномарки был пьян. Автомобиль принадлежит сервису каршеринга.

Прокуратура взяла на контроль установление причин аварии и привлечение виновника ДТП к ответственности. 

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