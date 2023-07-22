ВСУ обстреляли из РСЗО тремя кассетными боеприпасами село в Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, всего регион подвергался обстрелам более 100 раз

ТАСС, 22 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Журавлевка Белгородской области, сообщил в субботу в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета - зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировали более 100 обстрелов, в том числе в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах, Волоконовском и Краснояружском районах. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром - два минометных снаряда, по поселку Ленинский - пять артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.