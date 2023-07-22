В Подмосковье начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома

Владелица здания вышла на связь, сообщив, что налетчика не знает, а сама находится за границей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники СОБР начали штурм дома в Истре, где находится вооруженный мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

"Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ", - написала Витушева.

По ее словам, сам дом площадью более 1 тыс. кв. м выставили ранее на продажу за 1 млрд рублей. Хозяйка дома вышла на связь, сообщает, что налетчика не знает, а сама находится за границей.

По данным из открытых источников, площадь особняка, выполненного в стиле французского модерна, - 2 247 кв. м. Внутри находится бассейн, сауна, бар, кинотеатр, свой теплоузел, семь санузлов и лифт. На участке есть озеро с карпами и баня.