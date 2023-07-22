22 июля, 15:22

Xinhua: в Китае эвакуировали 2,4 тыс. человек из-за наводнений

По данным агентства, в некоторых районах провинции Ляонин выпало рекордное количество осадков

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Власти за последние сутки эвакуировали порядка 2,4 тыс. человек в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua.

По его данным, в некоторых районах провинции выпало рекордное количество осадков. Мощные ливни, как отмечается, могут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий компетентные органы отдельных территориальных единиц объявили высокий (красный) и повышенный (оранжевый) уровень опасности. В связи с угрозой подтопления приостановили работу 116 рудников. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в нескольких городах Ляонина пройдут сильные дожди. 

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