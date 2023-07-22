В Екатеринбурге на 15 суток арестовали водителя Porsche Cayenne, который протаранил машины

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что всего задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Водитель Porsche Cayenne, который в субботу протаранил несколько автомобилей в Екатеринбурге, пытаясь уйти от полиции, арестован на 15 суток. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества", - сообщил Горелых, добавив, что наказание в виде 15 суток ареста назначил суд Кировского района Екатеринбурга.

По его данным, всего задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения. Он протаранил три патрульных автомобиля и пять гражданских машин. При задержании сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в воздух, они открыли огонь по колесам.