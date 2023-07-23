СМИ: мэра Рахова в Закарпатской области объявили в розыск из-за дела о растрате бюджета

По данным издания "Вести", Виктор Медвидь скрывается от следствия с 21 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мэр города Рахов в Закарпатской области Виктор Медвидь стал фигурантом дела о растрате бюджета, он объявлен в розыск. Об этом сообщило украинское издание "Вести".

По его данным, мэр скрывается от следствия с 21 июля. Местные СМИ уточнили, что он уже около трех недель находится за границей. Обвинения Медвидю еще не предъявлены, следствие подозревает его в присвоении имущества и подделке официальных документов.

Как сообщает издание, установлено хищение в размере около $60 тыс. (2,2 млн гривен) при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра на Закарпатье, деньги на который выделялись международными грантовыми программами. Также отмечается, что на днях Бюро экономической безопасности Закарпатской области предъявило обвинения заместителю мэра Рахова и генподрядчику строительства центра.