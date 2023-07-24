Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за плохого качества дорог

В ведомстве также сообщили, что всего выявили 64 нарушения

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю из-за плохого качества дорог и отсутствия ливневок, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

Маршрутная сеть Новосибирской области - крупнейшая за Уралом: 163 маршрута курсируют в городе и 190 в области. Ранее власти Новосибирска неоднократно сообщали о недофинансировании ремонтных работ на дорогах города почти в два раза. "В связи с непринятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения и водоотведения на городских улицах прокурором города Новосибирска внесено представление мэру", - говорится в сообщении.

Прокуратурой совместно с сотрудниками ГИБДД на городских автомагистралях выявлены повреждения и выбоины в асфальте, отсутствие тротуара и стационарного освещения проезжей части, отсутствие дорожных знаков и разметки. Кроме того, после прошедшего сильного дождя прокуратурой выявлено отсутствие и засоренность ливневых канализаций для отвода дождевых вод.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, всего выявлено 64 нарушения. Их устранение находится на контроле прокуратуры.