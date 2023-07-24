Под Новосибирском в ДТП с автомобилем каршеринга погибли три человека

Еще одного пострадавшего госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. В Новосибирском районе в ДТП погибли водитель и двое пассажиров каршерингового автомобиля, выехавшего на встречную полосу, третий пассажир госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области в понедельник.

"Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, <…> допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1987 года рождения, <…> и совершил наезд на препятствие (световая опора). В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира - мужчины в возрасте 22 лет и 28 лет, и травмирован 48-летний пассажир, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что автомобиль Volkswagen был взят в аренду в каршеринговом сервисе. Водитель Mercedes травм не получил. Инцидент произошел в Новосибирском районе на 9-м км трассы К-12 Новосибирск - Колывань - Томск.