Суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Мохова

В пресс-службе суда сообщили, что имеются основания для квалификации действий обвиняемого по ст. 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), как более тяжкого преступления

ТАСС, 24 июля. Рязанский областной суд отложил на 2 августа рассмотрение апелляционной жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", которое должно было состояться 24 июля. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Рассмотрение отложено на 2 августа", - сказали в суде.

Скопинский районный суд Рязанской области в мае вернул прокурору для устранения недостатков дело в отношении трех жителей Скопина, один из которых обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а двое - в укрывательстве совершения особо тяжкого преступления. Как ранее сообщали в пресс-службе суда, имеются основания для квалификации действий обвиняемого по ст. 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), как более тяжкого преступления. Ему продлили арест до 7 августа 2023 года.

По данным следствия, 7 августа 2022 года во дворе одного из домов Скопинского района было обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения. Установлено, что вечером 2 августа 39-летний подозреваемый в убийстве в доме своего знакомого Виктора Мохова в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. По данным следствия, Мохов обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 316 УК РФ, так как скрыл данные о том, что в его доме произошло убийство и он помог соучастникам переместить труп.

В 2005 году Мохов был приговорен к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбытия срока.