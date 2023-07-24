Экс-владельца шинных центров "Таганка" осудили на восемь лет за хищение 1,2 млрд рублей

Андрея Смышляева также оштрафовали на 950 тыс. рублей

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии и штрафу 950 тыс. рублей бывшего владельца шинных центров "Таганка" Андрея Смышляева за мошенничество. Он не выплатил 1,2 млрд рублей за поставку шин от ООО "Нокиан Шина", вывел деньги и уехал в Италию, где его задержали в 2019 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в понедельник.

"В судебном заседании обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Андрей Смышляев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере", ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2013 году Смышляев приобрел 100% доли ООО "Русшина-Тюмень", имевшего договоры дистрибьюции и поставки шинной продукции с "Нокиан Шина". С 2014 по 2015 год обвиняемый получил для реализации от ООО "Нокиан Шина" более 1 млн шин общей стоимостью около 3 млрд рублей, оплатив только 1,9 млрд. Часть поставленной продукции на общую сумму 1,2 млрд рублей была похищена.

"Полученные шины подсудимый продал через подконтрольное ЗАО "Таганка" и местных предпринимателей. Деньги от продажи перевел на свои счета, счета родственников и подконтрольных организаций. В 2016 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с ООО "Русшина-Тюмень" 1,17 млрд рублей в пользу ООО "Нокиан Шина", после чего компания была признана банкротом", - добавили в пресс-службе.

Позднее подсудимый ликвидировал организацию "Русшина-Тюмень" и уехал из России, в 2018 году он был признан банкротом. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, после объявления в международный розыск в 2019 году бизнесмена задержали в Комо в Италии. Решение о его выдаче в Россию приняли в феврале 2021 года.