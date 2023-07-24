Защита обвиняемого в покушении на главу района Воронежской области обжаловала его арест

По мнению адвоката, суд не проверил обоснованность подозрения в причастности Андрея Богомазова к инкриминируемым в обвинении преступлениям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Защита Андрея Богомазова, обвиняемого в покушении на убийство главы муниципальной администрации Воронежской области Николая Фролова, обжаловала решение суда об его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

"Прошу суд постановление судьи Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Богомазова отменить или изменить, избрать в отношении моего подзащитного в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест", - сказал адвокат.

По словам адвоката, суд первой инстанции надлежащим образом не проверил обоснованность подозрения в причастности подзащитного к инкриминируемым в обвинении преступлениям и сделал в этой части надуманные и противоречивые выводы. "Показаний свидетелей, потерпевших иных достоверных данных, прямо или косвенно уличающих подзащитного, вопреки утверждений обжалуемого постановления, в материалах не имеется", - пояснил Бушманов.

Адвокат также отметил, что суд не учел в должной мере положительные данные о личности подзащитного, а также сведения о его состоянии здоровья, вызывающие обоснованные опасения в их ухудшении. "Указанное требовало принятия судом решения о сбалансированной и справедливой меры пресечения, отвечающей положениям части 1 статьи 20, части 1 статьи 41 Конституции РФ и соответствующей частно-публичным интересам в уголовном судопроизводстве, а также не позволяющей следствию произвольно злоупотреблять процессуальным доверием суда, демонстративно принижая тем самым важную контролирующую роль суда на стадии досудебного производства и используя его полномочия в качестве своего "инструмента" добычи признательных показаний", - добавил Бушманов.

19 июля Басманный суд Москвы арестовал Богомазова до 17 сентября. Его обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении чужого имущества.

В декабре 2019 года в рабочем поселке Рамонь Воронежской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, установленного на служебном автомобиле главы Раменского муниципального района. Потерпевший получил телесные повреждения. По подозрению в совершении преступления задержали местного предпринимателя Андрея Богомазова. По данным СК, он не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями градостроительных норм, которые требовала устранить администрация. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района.