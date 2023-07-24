Сбивший женщину в центре Москвы водитель Maserati был пьян в момент ДТП

Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель Maserati находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил женщину-пешехода на тротуаре в центре Москвы, а потом столкнулся с иномаркой и врезался в фасад здания. Об этом сообщили в понедельник в столичной Госавтоинспекции.

"Проведенным медицинским освидетельствованием у водителя Maserati установлен факт опьянения", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, предварительно, на Каланчевской улице водитель Maserati не справился с управлением, наехал на клумбу, а потом сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару. Затем машина продолжила движение и врезалась в припаркованный Hyundai и в фасад здания. Пострадавшая с травмами доставлена в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту дорожной аварии проводится проверка. Она находится на контроле прокуратуры.