Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 290 тыс. га

На пожарах работают 519 человек, задействовано 97 единиц техники, 5 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Лесными пожарами в Хабаровском крае охвачено порядка 290 тыс. га, площадь возгораний за сутки увеличилась на 24 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 115 пожаров на общей площади 290 133 га", - говорится в сообщении. Сутками ранее площадь возгораний составляла 266,1 тыс. га. На пожарах работают 519 человек, задействовано 97 единиц техники, 5 воздушных судов.

Пожарная обстановка в крае остается напряженной. Сейчас возгорания постепенно переходят в центральную часть региона, фиксируются не только в северных Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах. Регистрируются также возгорания в Верхнебуреинском, Ульчском, Ванинском районах, в районе имени Полины Осипенко. Причиной пожаров являются сухие грозы, возникающие при высокой температуре - выше 30 градусов - и низкой влажности воздуха.

Как сообщил заместитель министра - начальник управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Константин Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении на сайте регионального правительства, лесопожарная служба края принимает все возможные меры для ликвидации возгораний. В рамках межрегионального маневрирования привлечено 190 специалистов из Приморского края, Еврейской АО, Республики Бурятия и федерального резерва Омска.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 560 пожаров на общей площади 580,9 тыс. га.