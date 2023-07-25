25 июля, 08:54

В Саратове при пожаре в многоквартирном доме спасли ребенка

Тушение возгорания продолжается

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Пожар начался во вторник в многоквартирном доме в Саратове, спасена 12-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 11:34 (10:34 мск - прим. ТАСС) в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме по адресу: Исаева, 9а. По предварительной информации, пожар произошел в квартире на четвертом этаже. "Пожарными была спасена 12-летняя девочка. На момент пожара в квартире находилась одна. Зайдя в квартиру, где создалось сильное задымление, пожарные обнаружили ее на балконе", - говорится в сообщении.

На ребенка надели спасательное устройство и вынесли на свежий воздух. Тушение пожара продолжается. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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