Журналистка ВГТРК пострадала при конфликте с охранником на съемке в сталинской высотке

Медики обнаружили у женщины ушибы мягких тканей левого плеча

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Корреспондент программы "Вести" ВГТРК Анна Балан пострадала в ходе конфликта с 70-летним охранником сталинской высотки на Кудринской площади в центре Москвы, куда она пришла снимать репортаж после жалоб на проведение экскурсий в доме. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в сталинской высотке по адресу: Кудринская площадь, дом 1. Корреспондент телеканала "Россия-1" Анна Балан пришла туда снимать репортаж после жалоб жильцов дома, которые недовольны экскурсиями, организованными одним из собственников квартиры. Охранник в подъезде, не получив ответа на вопрос о цели визита и основаниях съемки, которую начала вести журналистка на телефон, не пропустил ее в помещение, а при упорной попытке пробиться внутрь взял за руку и выпроводил за дверь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина после произошедшего обратилась за помощью медиков, которые обнаружили у нее ушибы мягких тканей левого плеча. После оказания помощи Балан отпущена домой. По камерам видеонаблюдения установлено, что охранник ударов журналистке не наносил. "70-летний мужчина был доставлен в ОМВД, где на него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), а потом отпущен", - добавил представитель правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.

Официальным комментарием корреспондента и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.