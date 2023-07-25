В Западной Австралии свыше 60 черных дельфинов выбросило на берег

Местных жителей просят не приближаться к пляжу

СИДНЕЙ, 25 июля. /ТАСС/. Примерно 60-70 черных дельфинов (гринд) выбросило на пляж на юге штата Западная Австралия. Об этом во вторник сообщила региональная служба парков и дикой природы.

"Стаю из 60-70 черных дельфинов выбросило на берег Чейнс-бич. Департамент охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия (DBCA) следит за развитием событий и помогает решать проблему", - говорится в заявлении службы.

Власти призвали местных жителей "не приближаться к пляжу". По словам владельца стоянки фургонов на пляже Аллана Марша, дельфинов выбросило на берег днем. Они все еще живы и даже выталкивают сородичей в воду, сообщил он газете Guardian.

Черные дельфины, или гринды, могут достигать до 8 м в длину и весить около 800 кг. Гринды встречаются во всех морях, кроме полярных, их редко можно увидеть у побережья.

В 1920-х годах на пляже Чейнс-бич был организован китобойный промысел. Китобойная компания там просуществовала до 80-х годов, сейчас на ее месте находится туристический парк.