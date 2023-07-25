Пожарный самолет упал во время тушения пожара на острове Эвбея

Спасатели пытаются связаться с пилотами самолета, но это пока не удается

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Пожарный самолет типа Canadair упал во вторник во время тушения пожара в районе поселка Платанистос на острове Эвбея. Об этом сообщил телеканал ERT-1.

По его информации, в труднодоступной зоне близ населенного пункта Платанистос во время тушения пожара упал Canadair. В настоящее время над местом падения летает вертолет с целью установления деталей случившегося, сообщил телеканал.

Спасатели пытаются связаться с двумя пилотами самолета, но это пока не удается, отметил телеканал.

Canadair принадлежит ВВС Греции, поэтому был активирован национальный оперативный центр, сообщил ERT-1. Самолет упал в овраг около поселка Потами. Согласно видео телеканала, самолет вошел в штопор, пытался маневрировать, а затем упал. Раздался сильный взрыв.

Canadair осуществлял сброс воды в сложном месте около поселка Платанистос, где до сих пор бушует лесной пожар. Телеканал отметил, что у самолета Canadair CL-215 нет системы катапультирования.