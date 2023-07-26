Росгвардия и ФСБ раскрыли схему коррупции при закупке комплексов разминирования

Сумма ущерба составила 227 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс", сумма ущерба составила 227 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы"). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей. Задержаны и доставлены в ГВСУ для проведения следственных действий начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн также отметил, что Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Сегодня следователями ГВСУ при силовой поддержке Росгвардии проведена серия обысков у подозреваемых. Возбуждение этого дела традиционно стало результатом усилий самого ведомства. Проверка ГУ СБ была организована по решению директора Росгвардии Виктора Золотова. В дальнейшем материалы проверки были направлены в военную прокуратуру и военное следствие", - написал депутат.