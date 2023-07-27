На красной линии метро Москвы произошел инцидент с человеком на путях

Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. На центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром на пути, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии временно увеличены из-за случившегося.