В Новосибирске изъяли кокаин на 500 тыс. рублей

По версии следствия, партия предназначалась для 19-летнего наркокурьера

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. В Новосибирске задержали наркокурьера, силовики вышли на предназначенный для него тайник с кокаином стоимостью примерно 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

19-летнего молодого человека задержали на станции Инская в Новосибирске при получении посылки с прегабалином - медицинским препаратом, который может использоваться как наркотическое средство. "В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили место нахождения тайника, откуда подозреваемый должен был забрать более 50 граммов кокаина, предназначенного для реализации на территории Новосибирска через закладки. Примерная стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет около 500 тыс. рублей", - сообщили в транспортной полиции СФО.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).