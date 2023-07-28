В горах Дагестана в ДТП погиб один человек

Пострадали пятеро

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Гумбетовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост в Гумбетовском районе житель Ботлихского района, управляя автомобилем Лада-211440, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем ВА3-21061. В результате ДТП пассажир ВАЗ-21061 от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пять человек пострадали, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.