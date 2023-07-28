28 июля, 12:20
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о лесном пожаре в окрестностях Кременной после обстрела ВСУ

Глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков заявил, что возгорание удалось локализовать

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Лес на окраине города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) загорелся в четверг после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков.

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"27.07.2023 в результате обстрела города Кременная со стороны ВСУ произошло возгорание лесного массива на окраине города. Пожар стремительно двигался в сторону города, благодаря мужеству сотрудников <…> главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Луганской Народной Республики и военнослужащим Российской Федерации удалось локализовать пожар", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков подчеркнул, что жертв и пострадавших среди жителей Кременной нет. 

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