В ЛНР сообщили о лесном пожаре в окрестностях Кременной после обстрела ВСУ

Глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков заявил, что возгорание удалось локализовать

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Лес на окраине города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) загорелся в четверг после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков.

"27.07.2023 в результате обстрела города Кременная со стороны ВСУ произошло возгорание лесного массива на окраине города. Пожар стремительно двигался в сторону города, благодаря мужеству сотрудников <…> главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Луганской Народной Республики и военнослужащим Российской Федерации удалось локализовать пожар", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков подчеркнул, что жертв и пострадавших среди жителей Кременной нет.