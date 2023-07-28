В Бодайбинском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В район дополнительно направят 50 лесных пожарных, которые усилят местную группу

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Бодайбинском районе на севере Иркутской области из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня в лесах этой территории вводится режим ЧС муниципального уровня", - написал глава Приангарья.

По его словам, в воскресенье в район дополнительно направят 50 лесных пожарных, которые усилят местную группу. Чтобы оперативно дозаправлять авиацию, аэропорт Бодайбо будет работать в выходные.

В северных районах Иркутской области зарегистрировано восемь лесных пожаров. При этом два очага локализовано на площади 23,5 га, площадь еще шести возгораний составляет 38 га. Пожары действуют в Мамско-Чуйском, Бодайбинском и Катангском районах. В последнем накануне также был введен режим ЧС, чтобы привлечь дополнительные силы и средства. В районы направлены группы парашютистов-десантников, в их доставке к местам пожаров задействованы вертолеты Ми-8 и самолет Ан-26.