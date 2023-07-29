Мирный житель получил ранения в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины

Как отметил представитель экстренных служб региона, Вооруженные силы Украины 28 июля выпустили 48 снарядов по городам и селам левого берега Днепра

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу в течение дня выпустили 48 снарядов по городам и селам левого берега Днепра в Херсонской области, пострадал мирный житель, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Алёшки - 15 снарядов; по населенному пункту Великая Лепетиха - 9 снарядов; по населенному пункту Старая Збурьевка - 9 снарядов; по населенному пункту Солонцы - 5 снарядов. В результате обстрела населенного пункта Великая Лепетиха получил ранение средней тяжести мирный житель", - сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что "в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Каиры, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии".