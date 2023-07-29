29 июля, 11:17

В Волгограде арестовали пьяного водителя за стрельбу и угрозы полицейским

Ему назначили 5 суток ареста

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Водитель Audi Q8 арестован в Волгограде после того, как устроил стрельбу из травматического пистолета, а при задержании угрожал и оскорблял сотрудников полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"У дома № 105а по проспекту Жукова водитель автомашины Audi Q8 произвел выстрел из пистолета в сторону автомашины Skoda Fabia, после чего скрылся. При задержании мужчина угрожал и оскорблял сотрудников полиции. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сотрудники ДПС задержали водителя в Центральном районе Волгограда. Нарушителем оказался 40-летний волгоградец, за рулем он находился с явными признаками опьянения. У него изъят травматический пистолет Glock. 

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