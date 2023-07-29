Сына президента Колумбии задержали по делу о незаконном обогащении

Густаво Петро пообещал "не вмешиваться и не оказывать давление" на органы правосудия

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии задержала старшего сына президента страны Густаво Петро и его бывшую жену по делу об отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Прокуратура задержала моего сына Николаса и его бывшую жену Дэйс. Как человеку и отцу мне больно наблюдать такое саморазрушение и то, как один из моих сыновей попадет в тюрьму. Как президент страны я предоставляю прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны в соответствии с законом", - написал он. Петро также пообещал "не вмешиваться и не оказывать давление" на органы правосудия.

Генеральная прокуратура сообщила, что Николас Петро Бургос был задержан по подозрению в "отмывании денег и незаконном обогащении", а его бывшая жена Дэйсурис Васкес - по подозрению в "отмывании денег и незаконном получении доступа к персональным данным".

Расследование в отношении сына президента началось после интервью Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший муж якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. Средства сын главы государства, как полагает Генпрокуратура, оставлял себе. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.