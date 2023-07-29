29 июля, 17:38
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Кировский район города

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Два человека, по предварительной информации, получили ранения в субботу вечером в результате украинского обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района по ул. Бирюзова пострадали два человека. Данные уточняются", - написал он Telegram-канале.

Ранее он сообщил о ранении в результате обстрела ВСУ женщины в Куйбышевском районе и девочки четырех лет в поселке Александровка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация