Мэр Донецка сообщил о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Кировский район города

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Два человека, по предварительной информации, получили ранения в субботу вечером в результате украинского обстрела Кировского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района по ул. Бирюзова пострадали два человека. Данные уточняются", - написал он Telegram-канале.

Ранее он сообщил о ранении в результате обстрела ВСУ женщины в Куйбышевском районе и девочки четырех лет в поселке Александровка.