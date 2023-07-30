В Марий Эл возбудили дело после гибели людей из-за падения деревьев во время урагана

В СУ СК РФ по республике сообщили, что провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы

ТАСС, 30 июля. Следственные органы в Марий Эл возбудили уголовное дело по факту гибели людей в палаточном лагере из-за падения деревьев во время урагана. Об этом сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ "Национальный парк "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на 30 июля после расчистки от поваленных деревьев прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в нацпарке "Марий Чодра" в Волжском районе в палаточном лагере обнаружили тела семи человек, в том числе троих малолетних детей. Еще один человек умер в больнице.

С 29 июля непогода бушует на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа: Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей. Без света остались 99,5 тыс. человек. Порывы ветра до 27 м/с повредили кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалили 550 деревьев. В пострадавших от разгула стихии регионах работают межведомственные оперативные штабы. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.