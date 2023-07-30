Тайфун "Доксури" нанес Фуцзяню ущерб в $420 млн

Как сообщила газета China Daily, власти эвакуировали 363 тыс. человек

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Тайфун "Доксури" нанес провинции Фуцзянь на востоке Китая ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (порядка $420 млн по текущему курсу), власти эвакуировали 363 тыс. человек. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, в зоне бедствия находятся порядка 1,5 млн жителей. Согласно предварительным подсчетам, пострадали более 10 тыс. га сельхозугодий. Полностью разрушены 90 зданий, еще около 5 тыс. строений оказались повреждены.

Для спасения населения власти мобилизовали около 21 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. военнослужащих. Кроме того, примерно 130 тыс. человек занимаются ликвидацией последствий тайфуна: восстановлением линий электропередач и сети коммуникаций, расчисткой дорог, проведением работ для предотвращения наводнений.