В Белгородской области сообщили об обстреле ВСУ поселка Прилесье

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что повреждена линия электропередачи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, а также два частных жилых дома, пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что на месте работают аварийные бригады и оперативные службы. Они устраняют последствия обстрела.